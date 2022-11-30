بلدي صرمان: إغلاق مخبزين ومصنع دقيق بعد ظهور نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم

العنوان – صرمان

كشف المجلس البلدي صرمان أنه تم إغلاق مخبزين ومصنع للدقيق بعد ظهور نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم.

وأوضح المجلس البلدي أن إعلاق المخبزين والمصنع تم بناء على أوامر النيابة العامة بقفل هذه الأماكن وإحالة أصحابها إلى الجهات الضبطية.

وأفاد المجلس البلدي صرمان أن القرار شمل إغلاق مصنع دقيق صرمان، ومخبز جوهرة صرمان، ومخبز شنابو المقابل لمبنى البلدية القديم.

وكانت نتائج تحليل الدقيق في بلدية صرمان أظهرت وجود برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق بعد أخذ العينات من المخابز والمصانع.