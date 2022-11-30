لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي تبحث احتياجات مستشفى الجلاء

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الليبي، نصر الدين منهى، وعضو اللجنة، سعد البدري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع مدير مستشفى الجلاء الدكتور اكرم الشيخي، ونائبه الدكتور، محمد العبدلي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إن الاجتماع حيث تناول نقص الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية وضعف الإمداد الطبي بالإضافة إلى الجانب الأمني بالمستشفى.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب لوازرة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة لها والاطلاع على الصعوبات العراقيل التي تعيق عمل هذه المستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

الجدير بالذكر بأن لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعاً مع مدير مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي.

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