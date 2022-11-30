“قيس سعيّد” خلال لقائه الدبيبة: الحل يجب أن يكون ليبياً- ليبياً

الوطن / رصد

شّدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على تمسّك بلاده بموقفها الداعي إلى ضرورة أن يكون الحل للأزمة الليبية ليبيا- ليبيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء “سعيّد” برئيس الحكومة الليبية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، في قصر قرطاج بتونس.

وأكد “سعيّد” خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، انطلاقًا من الإيمان بوحدة مصير البلدين الشقيقين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن اللقاء بين الرئيس التونسي و”الدبيبة”، شكّل مناسبة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تُمكّن من تعزيز روابط الأخوة الضاربة في التاريخ وعلاقات التعاون والتعاضد والتكامل المتينة القائمة بين البلدين.

وأضاف البيان، أن اللقاء أكّد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات، من أجل توظيف إمكانياتهما، وتفعيل آليات التعاون العديدة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المشتركة.