قصر الأخيار وزليتن..العلميات الأمنية تقفل ثلاث مصانع دقيق تستخدم برومات البوتاسيوم

العنوان – الخمس

كشفت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، قفل مصانع دقيق، بناءً على تعليمات وكيل النيابة بنيابة النظام العام الجزئية بالخمس.

وأوضحت الإدارة أنه تم إقفال ثلاثة مصانع دقيق في منطقتي قصر الأخيار وزليتن، تستخدم مادة برومات البوتاسيوم “المسرطنة” في تركيبة الدقيق.

وأشارت إلى أنه تم خلال هذه الواقعة ضبط “8” أشخاص لاتهامهم بصنع وبيع مادة غذائية مغشوشة، وهي مخالفة للمواصفات القياسية وتشكل خطر على الصحة العامة.

وأعلن المجلس البلدي صرمان اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق مخبزين ومصنع للدقيق بعد ظهور نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم.

وأوضح المجلس البلدي أن إعلاق المخبزين والمصنع تم بناء على أوامر النيابة العامة بقفل هذه الأماكن وإحالة أصحابها إلى الجهات الضبطية.

وأفاد المجلس البلدي صرمان أن القرار شمل إغلاق مصنع دقيق صرمان، ومخبز جوهرة صرمان، ومخبز شنابو المقابل لمبنى البلدية القديم.

وكانت نتائج تحليل الدقيق في بلدية صرمان أظهرت وجود برومات البوتاسيوم في مادة الدقيق بعد أخذ العينات من المخابز والمصانع.

وكان النائب العام، الصديق الصور، أكد الإثنين، أن نتائج تحاليل “برومات البوتاسيوم” التي أجريت في ألمانيا، أظهرت وجود المادة في 27 موقعًا مختلفًا في ليبيا.

وقال الصور في تصريحات صحفية: “إن برومات البوتاسيوم رصدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات، وعثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس”.

ولفت الصور إلى أنه سيجرى قفل كافة المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

وكان قد أعلن الصور في أغسطس الماضي إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة “برومات البوتاسيوم”.