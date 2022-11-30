لاستخدامهم برومات البوتاسيوم.. بلدية صرمان تغلق مصنع دقيق ومخبزين

أعلنت بلدية صرمان اليوم الأربعاء، عن إغلاق مصنع دقيق ومخبزين بالبلدية بناء على نتائج تحليل عينات برومات البوتاسيوم التي أعلنها النائب العام الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في بيان، إن النيابة العامة أمرت بإغلاق مصنع دقيق صرمان، ومخبز جوهرة صرمان، مخبز شنابو، وإحالة أصحابها إلى الجهات الضبطية.

وكان النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، صرح أمس الأول الاثنين، بأن نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا، أظهرت وجود المادة في 27 موقعاً مختلفاً في ليبيا.

وأوضح النائب العام أن مادة برومات البوتاسيوم رصدت في عينات لمصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.

وأشار الصور، إلى أنه سيجرى قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

Trending النائب العام: التحاليل أثبتت وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في 27 موقعاً بليبيا