نوفا: وصول 114 لاجئًا من ليبيا إلى روما في رابع رحلة إنسانية

الوطن / رصد

أعلنت وكالة نوفا الإيطالية، عن وصول 114 لاجئًا قادمين من ليبيا إلى مطار روما، اليوم الأربعاء،حيث تعد هذه رابع رحلة إنسانية بمقتضى البروتوكول الموقع بين الجانب الإيطالي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذكرت الوكالة أنه بالرحلة الرابعة المقرر أن يكون في استقبالها وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليين، بلغ عدد اللاجيئن القادمين إلى إيطاليا 373 شخصًا من الفئات المعرضة للخطر، مشيرةً إلى أنّ هذا العدد كان من أصل 500 لاجئ تم الاتفاق على استجلابهم.

وأشارت الوكالة أنّ السفارة الإيطالية لعبت دورًا هامًا في نقلهم إلى أراضيها، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، لافتةً إلى أنّ رحلات الإجلاء التي تم تعليقها منذ أكثر من عامين شملت حوالي 1500 شخص منذ عام 2017.