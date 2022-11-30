وصول قطع غيار من شركة سيمنس الألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي الكهربائية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عشر شحنات جديدة من المعدات إلى مطار معيتيقة الدولي، والتي تشمل قطع غيار وملحقات، خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة، إن هذه الشحنة تعتبر الثانية، حيث سبقتها ثمانية عشر شحنة جاءت من شركة سيمنس الألمانية، بإشراف ومتابعة إدارة التصريح الجمركي للشركة.

وأضافت، أن وصول الشحنات يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وضعية محطات التوليد من أجل دعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، وذلك من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.