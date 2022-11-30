جامعة بنغازي تدخل في تصنيف TIMES للجامعات العربية 2022

دخلت جامعة بنغازي رسمياً في تصنيف TIMES للجامعات العربية 2022، الذي يعد من التصنيفات الدولية المعتبرة حيث جاءت جامعة بنغازي في المرتبة 141 من إجمالي 217 جامعة عربية ما بين مصنفة ومتأهلة للتصنيف.

على المستوى المحلي، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة، فإن جامعة بنغازي هي الجامعة الليبية الوحيدة التي تمكنت من الدخول لهذا التصنيف وجاءت المؤشرات الأهم التي تفوقت فيها جامعة بنغازي في هذا التصنيف، هي السمعة الدولية للجامعة والاستشهادات البحثية لإنتاج أعضاء هيأة التدريس، وكفاءة التدريس بالجامعة.

هذا التقدم في التصنيفات الدولية الذي تشهدهُ جامعة بنغازي منذ ثلاث سنوات لأول مرة في تاريخها، والتميز المحلي الواضح، برغم ما تواجههُ من تحديات في الدعم، والبنى التحتية للجامعة؛ يعود إلى العمل المميز والدؤوب الذي يقوم به العاملون فيها من موظفين وأعضاء هيأة تدريس، ورؤية إدارة الجامعة وإستراتيجيتها التي بدأت نتائجها في الظهور في تلك المؤشرات الدولية.