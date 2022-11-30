الدبيبة يكشف عن نتائج زيارته والوفد الوزاري المرافق إلى تونس

العنوان – تونس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء أنه اتفق مع الجانب التونسي على الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية.

وأضاف الدبيبة أن نتائج زيارته والوفد الوزاري المرافق إلى تونس أسفرت عن تسوية الدوين في قطاعات الصحة، الكهرباء، والطيران المدني.

وأوضح رئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على تدشين خط الشحن البحري الذي يبدأ في شهر ديسمبر، والبدء بإجراءات توحيد المتطلبات الجمركية في رأس جدير، مع اقتراب افتتاح البوابات الجديدة بالمعبر.

وذكر الدبيبة أنه تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين، لدعم التبادل التجاري المشترك، ووإطلاق الخطوات التمهيدية لإنشاء المنطقة الاقتصادية رأس جدير.

وأفاد رئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين البلدين لمراجعة ما يعرف بالأسماء المتشابهة لإزالة غير المطلوبين.

واتفق الحانبان – بحسب الدبيبة – على تفعيل اللجنة العليا الليبية التونسية المتوقفة منذ 2009، بعودة انعقاد اجتماعاتها.

وأضاف أنه تمت مناقشة المجالات الفنية والثقافية بين البلدين وأهمية عودة النشاط لها من جديد، وتفعيل التعاون بين وزارتي العدل لاستمرار التشاور وحل مشكلة (غرف التحكيم) وإيجابية تونسية بالخصوص.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

والتقى رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، وبحثا تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

وناقش الاجتماع بحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.