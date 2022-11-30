السفيرة البريطانية تناقش مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا سبل دعم الحوار الوطني

الوطن / رصد

التقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، لمناقشة سبل العمل على دعم حوار وطني شامل.

وعبّرت هورندال عبر تغريدة لها على صفحتها على التويتر عن امتنانها بهذا اللقاء، مشيرةً إلى أنّها استمعت إلى انخراط المجلس مع مختلف الأطراف في أنحاء ليبيا، وأشادت بجهود المجلس في التغلب على الأزمة الحالية.

وأعلنت هورندال عن لقاء جمعها أمس الثلاثاء بمجموعة من شيوخ القبائل من مختلف أنحاء ليبيا، لافتًا إلى أنّها تأثرت بجهود مشايخ القبائل الجماعية لتوليد حوار شامل، يشجع سماع جميع الأصوات الليبية.