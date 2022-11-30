السنوسي إسماعيل: من المحتمل تشكيل ملتقى حوار جديد

توقع المرشح للانتخابات البرلمانية، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل الشريف إعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي للخروج من الأزمة الحالية.

وقال الشريف في تصريحات صحفية إنه “من ضمن احتمالات كسر الجمود السياسي هو تشكيل ملتقى حوار جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة يضاف لهما ممثلون عن أطراف سياسية واجتماعية وعسكرية فاعلة بأقل عدد ممكن”.

ورأى أن “هذا قد يعزز فرصة إنجاز تسوية سياسية يتم بموجبها التوافق على المسار التنفيذي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مجالس إدارات المؤسسات السيادية والمسار الدستوري بالتوافق على قاعدة دستورية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية”.