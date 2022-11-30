العامة للكهرباء: وصول معدات إلى مطار معيتيقة خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي

العنوان – طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول عشر شحنات جديدة من المعدات إلى مطار معيتيقة الدولي التي تشمل قطع غيار وملحقات، خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأضافت الشركة أن هذه الشحنة هي الثانية، حيث سبقتها ثمانية عشر شحنة جاءت من شركة سيمنس الألمانية ، بإشراف ومتابعة إدارة التصريح الجمركي للشركة .

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وضعية محطات التوليد من أجل دعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وأفادت أن دعم الشبكة يتم من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية .