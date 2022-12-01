قيس سعيد: تونس تدعو إلى ضرورة التمسّك بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وذلك بحضور نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة.

وأكّد قيس سعيّد، خلال هذا اللقاء، على تمسّك تونس بموقفها الثابت بخصوص الأوضاع في ليبيا والداعي إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا والتمسّك بوحدة هذا البلد الشقيق وأمنه واستقراره، وذلك وفق بيان للرئاسة التونسية.

وذكرت الرئاسة التونسية أن هذه المحادثة مثلت مناسبة متجدّدة للتأكيد على الحرص المتبادل على اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات ملموسة تُمكّن من مزيد تعزيز روابط الأخوة الضاربة في التاريخ وعلاقات التعاون والتعاضد والتكامل المتينة القائمة بين البلدين لما فيه خير مصلحة الشعبين الشقيقين، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ بوحدة المصير والمستقبل المشترك.

وأضافت، كما تم، بالمناسبة، التشديد على أهمية مواصلة العمل، على كل المستويات، من أجل حسن توظيف الإمكانيات الكبيرة المتوفرة للبلدين وتنفيذ الإطار القانوني الثري وتفعيل آليات التعاون العديدة في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات المشتركة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما من شأنه أن يساعد على مزيد الترفيع في حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في البلدين وتسهيل انسيابية حركة الأشخاص والسلع والأموال.