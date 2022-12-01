المبعوث الأممي يستعرض جهوده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء الانتخابات الليبية

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اتصالاً هاتفياً أمس الأربعاء، من المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدى، أن المبعوث باتيلى، استعرض الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي، سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.

واوضح المتحدث، أن أبو الغيط، أكد من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبي-ليبي.

كما ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها.

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