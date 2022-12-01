الكهرباء: وصول عشر شحنات جديدة من المعدات الصيانة

الوطن / متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول عشر شحنات جديدة من المعدات إلى مطار معيتيقة الدولي، والتي تشمل قطع غيار وملحقات خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأشارت الشركة عبر حسابها على الفيسبوك أنّ هذه الشحنة تعد الثانية؛ حيث سبقتها ثمانية عشر شحنة جاءت من شركة سيمنس الألمانية، بإشراف ومتابعة إدارة التصريح الجمركي للشركة .

وتابعت الشركة أنّ مجلس إدارة الشركة يبذل جهودًا كبيرة لتجديد وضعية محطات التوليد من أجل دعم الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءتها، لافتًا إلى جهود الشركة من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية .