بوجناح يبحث الاستفادة من الخبرات التونسية في مركز مصراتة للعلاج الطبيعي

التقى نائب رئيس الحكومة المؤقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة التونسي علي المرابط، على هامش زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لدولة تونس.

وناقش الطرفان بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للإهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

كما بحث اللقاء، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.