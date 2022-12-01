بنزا: الدينار الليبي يعد ثاني أقوى عملة في إفريقيا

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نشر موقع بيتر بيزنس بيتر لايف (بنزا)، وأيضاً وكالة كينيا ديجيست، مقالاً بعنوان: أقوى 10 عملات في إفريقيا اليوم، وجاء فيه تصنيف الدينار الليبي كثاني أقوى عُملة في أفريقيا.

وبيّن الخبر أنّ سعر صرف الدولار: 1 دولار أمريكي = 4.88 دينار ليبي | رمز العملة: LYD، وبذلك يعد الدينار الليبي ثاني أقوى عُملة في إفريقيا، موضّحًا أنّ مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المعنية بإصدار ومراقبة العُملة التي تتكون من 1000 درهم للدينار.

وأشار الخبر أنّ الانخفاض في أسعار النفط في الاسواق الدولية، وإيقاف الإنتاج والتصدير لفترات قد أثر سلبًا على سعر الصرف، مضيفًا أنّ قيمة الدينار انخفضت بشكل تدريجي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو على مر السنين.