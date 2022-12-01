رئيسة الحكومة التونسية: الدبيبة أطلعني على آخر التطورات السياسية في ليبيا

عقدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة لقاءً صحفيا مشتركا تطرق فيه الجانبان إلى أهم الملفات التي تناولتها المحادثات التي جمعت الوفدين اليوم بقصر الحكومة بالقصبة.

وأفادت رئيسة الحكومة التونسية، وفق بيان للحكومة، أن المحادثات كانت مثمرة وبناءة وتم خلالها تناول مختلف مجالات التعاون بين تونس وليبيا وآفاق تعزيزها لا سيما في ظل التحديات الاقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي مزيدا التنسيق والتشاور والتضامن.

وأبرزت رئيسة الحكومة أنه تم عقد جلسة عمل وزارية مشتركة تباحث خلالها الجانبان حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي مؤكدة أهمية دعم التعاون الاقتصادي بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا والتي كانت ضمن المحاور الاساسية لاجتماع اليوم خاصة وأن العديد من الشركات التونسية متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز المشاريع التنموية فيها.

وأضافت، أن المحادثات بين الجانبين كانت مناسبة لتشخيص موضوعي وصريح لعدد من الاشكاليات القائمة حيث تم بحث الحلول العملية لتجاوزها وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي والحرص على دورية انعقادها مثمّنة في هذا السياق ما لمسته لدى السيد عبد الحميد الدبيبة من استعداد لدفع العلاقات مع تونس والارتقاء بها نحو الأفضل.

وبينت، أن الوضع في ليبيا كان على جدول أعمال المحادثات التونسية الليبية حيث أطلعها السيد رئيس الحكومة على آخر التطورات السياسية وجددت له في هذا الاطار حرص تونس وبمتابعة خاصة من سيادة رئيس الجمهورية وقوف تونس الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين والدفع نحو حوار ليبي – ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي بما يحفظ سيادة ليبيا ومصلحتها العليا .

وأكدت أن تونس لن تدخر جهدا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف لدعم الشقيقة ليبيا وتسوية الأزمة في إطار قيادة وملكية ليبية بما يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.