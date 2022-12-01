مصدر أمني: القبض على 500 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طبرق

الوطن / رصد

أعلن مصدر أمني من قاعدة طبرق البحرية، قيام فصيل تحري طبرق التابع لسرية الضفادع البشرية بالقبض على 500 مهاجر غير شرعي، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل المدينة شرق البلاد بالقرب من منطقة كمبوت.

وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب كبير على متنه 400 مهاجر مصري و100 مهاجر سوري، لافتا إلى أن معهم أطفال ونساء.

وأكد المصدر الأمني على أنّه تم سحب القارب الذي كان يقل المهاجرين المكونين من 400 مهاجر مصري، و100 مهاجر سوري، إلى ميناء طبرق، مشيرًا إلى أنّ بينهم أطفال ونساء، حيث تم إنزال المهاجرين للتحقيق معهم، وإحالتهم إلى قسم الإيواء التابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة.