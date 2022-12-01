أبوالغيط لـ”باتيلي”: الجامعة العربية تدعم جهودكم لحل الأزمة الليبية

تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من عبد الله باتيلى الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصرح جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، أن المبعوث “باتيلى” استعرض الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمى، سعياً لانجاز الاستحقاق الانتخابى بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.

وأوضح رشدي أن الأمين العام أكد من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممى، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبى-ليبى، كما ناشد الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعى حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.