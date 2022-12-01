المنظمة الدولية للهجرة: إعادة أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا عام 2022

الوطن / رصد

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 20 ألف مهاجر قد جرى إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال العام 2022، بعد محاولتهم الهجرة عبر الأبيض المتوسط بصورة غير شرعية.

وأكّدت المنظمة في تقرير لها، أن من بين المهاجرين الناجين 678 طفلاً و1089 امرأة، فيما لَقِيَ 514 شخصًا حتفهم، وفُقد 865 مهاجرًا في العام نفسه.

وأعلنت المنظمة في وقت سابق، اعتراضها طريق 235 مهاجراً عبر البحر المتوسط في الفترة ما بين 13إلى 19 من شهر نوفمبر، حيث تمت إعادتهم إلى ليبيا بالاستعانة بقوات خفر السواحل.

وأضافت المنظمة أنّها اعادت المهاجرين إلى موانئ مصراتة وسرت والزاوية، مشيرةً إلى أنّ عدد المهاجرين الذين تمت إعادتهم من المتوسط إلى ليبيا منذ بداية العام 2022 يقدّر بـ 20842 مهاجراً.