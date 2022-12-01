مجلة هولندية: القذافي علم بمخطط “كورونا” قبل سنوات ولهذا تم التخلص منه

رأت مجلة “dissident” الهولندية، أن العقيد الراحل معمر القذافي كان يعلم بمُخطط كورونا، وكشف من وراء الفيروس قبل سنوات ولهذا السبب تم التخلص منه، مذكرةً بقول القذافي، إن الغرب صنع فيروسًا لينتشر في جميع أنحاء العالم حتى تتمكن الشركات الرأسمالية من تحقيق أرباح، وأنه لا ينبغي بيع اللقاحات والأدوية من أجل الربح وحتى إذا بيعت فالسعر مرتفع، وهذا يعني أن هذه تجارة.

وأشارت في تقرير لها، طالعته السبق، إلى أن ما صرح به القذافي، من أن مصانع اللقاحات والأدوية في الغرب تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة المخابرات، ويجب إسقاط النظام الغربي القائم على الربا والربح والاستغلال، والحاجة إلى أنظمة اشتراكية تعطي الأولوية للقومية على العولمة.

وأضافت: “لقد فهم القذافي وجعل بلاده أكثر دول إفريقيا ازدهارًا، كما أوقف الهجرة إلى أوروبا، ولهذا السبب اضطر إلى المغادرة، و الصين فهمت ذلك ولهذا السبب تعيّن على الصين أن تذهب على عكس اتجاه القذافي كي لا تختفي”.