وزارة النقل التونسية: بحثنا مع حكومة الدبيبة فرص الاستثمار في العمق الإفريقي

أكدت وزارة النقل التونسية، على عقد اجتماع ثنائي بين ربيع المجيدي وزير النقل بالحكومة التونسية ونظيره الليبي محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بحضور عدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والمديرين العامين بالوزارة.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء به في جميع المجالات النقل والمواصلات، مثمنين الحركة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والنتائج الايجابية للقاءات الثنائية .

وتم خلال الاجتماع التباحث في سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثنائي المنعقد مؤخرا بطرابلس بين وزير النقل ونظيره بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمتعلقة بتعزيز الربط البري والبحري والجوي بين البلدين وتحسين ظروف عبور مواطني البلدين الشقيقين والبضائع عبر المعابر الحدودية البرية وخاصة معبر راس جدير وتشغيل خطوط بحرية بين موانئ البلدين وتعزيز الربط الجوي بين المطارات الليبية والمطارات الداخلية التونسية.

كما أبدى الطرفان حرصهما على التعاون من أجل تعزير فرص الاستثمار بالعمق الافريقي، وذلك من خلال الربط الجوي على مستوى بلدانها، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران المدني والنقل البري والحديدي بالاضافة إلى وضع تصور عملي مشترك لاحداث محطة مينائية للامن الغذائي لمعالجة وخزن المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العمومي المنتظم بين البلدين.