لاحتيالهم على الدولة.. النيابة تأمر بحبس مسؤولين في العيادات المجمعة – تندميرة

الوطن / رصد

قرّرت النيابة العامة، حبس القائم على إدارة العيادات المجمعة – تندميرة، وأعضاء لجنة العطاءات في المؤسسة، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الاحتيال على الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن المتهمين أخلّوا بإجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة، عبر تآمرهم مع مفوَّض أداة التنفيذ المتعاقد معها على وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلُّم معدات ومستلزمات طبية، بلغت قيمتها أربعة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دينار.

وأضافت أنه وبقيام ما يكفي للتدليل على صحة ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، تقرّر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.