الدبيبة يعلن خلاص ديون ليبيا لدى تونس

أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، على عمق العلاقات التونسية الليبية مشيرا في هذا الإطار إلى متانتها وصلابتها قائلا “إنه لا يمكن أن يعكر صفوها أي طرف سياسي أو حزبي أو أيا كان موقعه”، وذلك وفق بيان نشرته الحكومة التونسية.

وقال “الدبيبة”، في كلمته خلال لقاء صحفيا مشتركا مع رئيسة الحكومة التونسية، إن ليبيا تبارك النجاح الباهر للديبلوماسية التونسية في استضافة القمة الفرنكوفونية التي انتظمت بجربة مؤخرا مؤكدا قدرة الديبلوماسية التونسية على ذلك وغيرها من المناسبات الدولية.

وأفاد الدبيبة، بأن ليبيا تحدوها روح إيجابية لتسوية كل الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة تونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم تسويته قريبا.

كما أبرز أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الاجراءات الجمركية بين البلدين وأنه يجري العمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، كما تم الاتفاق على إلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين.

وكما دعا المقاولات المختصة في تونس إلى الإقبال للنشاط في بلده خاصة وأن 56 شركة تونسية تعمل في مجال المقاولات في ليبيا مبرزا رغبة بلاده في مزيد تطوير التعاون في هذا المجال والعمل على تعزيز مساهمة تونس في عملية إعادة الإعمار في ليبيا.

وأضاف الدبيبة، أنه تم الاتفاق أيضا خلال اللقاءات المشتركة اليوم على تشكيل فريق مشترك بين البلدين لدراسة إشكالية تشابه الأسماء بالتنسيق بين وزارتي داخلية البلدين مضيفا أن لدى الطرفين كافة الاستعدادات لتلافي هذه الاشكاليات في أسرع الآجال.

وأشار إلى الاتفاق على التسريع بانعقاد اللجنة المشتركة العليا التونسية الليبية في طرابلس في أقرب الآجال مبينا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة في الغرض للدراسة. كما أكد الدبيبة أهمية التعاون بين تونس وليبيا في المجال القضائي والقضايا التحكيمية مبرزا تجاوب البلدين في هذا المجال.

في ختام كلمته بأهمية تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين ودعم التبادل في هذه المجالات والدفع بها لخدمة مصلحة البلدين مبرزا أنه تونس وليبيا تحدوهما العزيمة الصادقة لبناء علاقات متينة متجددة وأكثر تطورا تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.