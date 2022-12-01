مديرية أمن “بني وليد” تمهل 72 ساعة لإخلاء المباني العشوائية

الوطن / رصد

منحت مديرية أمن بني وليد، الأربعاء، مهلة مدتها 72 ساعة، من أجل إخلاء كافة المباني العشوائية في المدينة قبل الشروع في تنفيذ عمليات الهدم والإزالة.

وأكّد المكتب الإعلامي لمديرية أمن بني وليد، في تصريحات صحفية، أن عملية الهدم والإزالة تستند إلى قرار النيابة العامة الصادر بهذا الخصوص.

وأضاف المكتب الاعلامي للمديرية، أن إنذاره للمعتدين على الأرصفة والشوارع، يأتي في إطار الحفاظ على الشكل والمظهر العام للمدينة، ومعالجة مشكلة المختنقات المرورية فيها.