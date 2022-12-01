تطوّرات الأوضاع الليبية.. محور لقاء باتيلي بأمين الجامعة العربية

ناقش أمين جامعة الدولة العربية، أحمد أبوالغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

واستعرض أبو الغيط، خلال اللقاء، اتصالاته مع الأطراف الليبية والإقليمية من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق قاعدة دستورية ذات توافق ليبي.

وصرّح باثيلي، في وقت سابق، أنه اتفق مع أبو الغيط على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، لكسر الجمود السياسي الليبي.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن الأمين العام اكد من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبي – ليبي، كما ناشد لأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.