أبو عزة يحمّل الحكومة مسؤولية دخول الدقيق الملوث ببرومات البوتاسيوم

الوطن / رصد

حمل رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبو عزة، مسؤولية ما حدث من دخول الدقيق الذي يحوي مادة برومات البوتاسيوم إلى البلاد للحكومة والدولة.

وتابع أبو عزة عبر تصريحات صحفية أنّ إعلان مكتب النائب العام وجود مادة البوتاسيوم السامة بنسب غير آمنة في صناعة الدقيق والخبز في البلاد لا يمكن أن تتحمل المخابز مسؤوليته، مشيرًا إلى أنّ أصحاب المخابز يشترون الدقيق من المطاحن والسوق المحلية.

وشدّد أبو عزة على أنّ المخابز ليست مسؤولة عن هذا الخطأ الجسيم، حيث إنّ المواطنين يشترون الدقيق من السوق، وعلى الحكومة متابعة المادة الموجودة بالأسواق لا بالمخابز وحدها.