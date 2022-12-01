رئيسة الحكومة التونسية: يجب الدفع بالأطراف الليبية نحو حوار ليبي – ليبي

وصفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، المحادثات التي جرت بين حكومتها وحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية في قصر الحكومة بتونس، بالمحادثات المثمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بودن والدبيبة، الأربعاء، أفصح الجانبان فيه عن طبيعة الملفات التي جرى تناولها بين وَفدي البلدين.

وقالت بودن إن المحادثات مع الجانب الليبي تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، وآفاق تعزيزها في ظل التحديات الإقليمية والدولية، التي تتطلّب مزيدا من التعاون والتضامن.

ولفتت رئيسة الحكومة التونسية، إلى عقد جلسة عمل وزارية مشتركة، تباحث خلالها الجانبان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين، وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي.

وأضافت أن المحادثات بين الجانبين أسهمت في تشخيص الإشكاليات بصورة موضوعية وصريحة، ووضع الحلول المناسبة لها، وفق تعبيرها.

وأعربت بودن عن دعم بلادها الدائم للأشقاء الليبيين، والدفع بالأطراف الليبية نحو حوار ليبي –ليبي، يحفظ لليبيا سيادتها بمنأىً عن التدخلات الخارجية.