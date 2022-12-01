القبي: المستشفى التركي سيوفر على الليبيين تكاليف ومتاعب العلاج بالخارج

رأى جلال القبي، الناشط في مليشيات بركان الغضب، أن المستشفى التركي سيوفر على الليبيين تكاليف ومتاعب العلاج بالخارج، على حد قوله.

وقال القبي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لأول مرة في ليبيا، افتتاح أول مستشفى تركي متكامل في مدينة مصراتة بطاقم تركي وبمواصفات عالية، تبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5200 متر مربع، ويعمل بنظام الـ24 ساعة، وتصل قدرته الاستيعابيه لـ120 سرير”، بحسب تعبيره.

وأضاف “يحتوي المستشفى على 9 وحدات لقسم الطواري والحالات الحرجة، إلى جانب 13 عيادة، و4 غرف عمليات متكاملة، ويستوعب مِرآب المستشفى 60 سيارة، ويضم 5 سيارات إسعاف مجهزه لتقديم الخدمات الطبية المساعدة”، وفقا لوصفه.

وتابع “كل التوفيق لهم على أمل أن يجد فيه الليبيين حاجتهم وتوفر عليهم تكاليف ومتاعب نقل المرضى للعلاج بالخارج، مستشفى متكامل يفتتح أبوابه في ليبيا، إن شاء الله يلقى فيه الليبيين حاجتهم ويوفر عليهم تكاليف ومتاعب نقل المرضى للعلاج بالخارج”، بحسب حديثه.