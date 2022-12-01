العسبلي: الأمم المتحدة لا تفعل شيئا للحد من انتشار السلاح

الوطن| رصد

شكك رئيس منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، علي العسبلي، في قدرة بعثة الأمم المتحدة على إيجاد حل للسلاح في ليبيا، مبينا أن دور البعثة الأممية محصور في بيانات الشجب والتنديد وليس لها أي موقف بخصوص الحد من انتشار السلاح.

وقال العسبلي، إن انتشار السلاح في ليبيا له تأثير مباشر على زيادة الجريمة المنظمة والانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، خصوصا أنها تمنح الجماعات المسلحة الحكومية وشبه الحكومية القدرة على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الانتهاكات وتكرس أيضا الإفلات من العقاب.

وبشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية انتشار السلاح، رأى العسبلي أن هذه الظاهرة تعود إلى 2011، تسببت فيها السلطات الحالية والسابقة على حد سواء بسبب عدم قيامها بأي جهود يُذكر في هذا الجانب.