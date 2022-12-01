بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 01 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 01 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء الطقس يميل إلى الاستقرار على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تمييل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا الصباح مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وتنقشع السحب تدريجيا من ظهر اليوم.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول تدرجيا إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ ، وتمييل إلي الدفء خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم وصباح الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى شحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة, مع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلي غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ وتصل اليوم على غات إلى (26) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:52).