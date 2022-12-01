العلاقي: بعض الليبيين يعانون من عقدة النقص ويشككون في فوز تونس بمبررات واهية

استنكر رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، انتقاد بعض الليبيين للمنتخب التونسي الذي غادر “كأس العالم” أمس الأربعاء، واصفا إياهم بأنهم يعانون من هزيمة نفسية.

وقال العلاقي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تونس تغادر المونديال بشرف ولا عزاء للذين يعانون الهزيمة في أنفسهم، بعد الانتصار على حامل اللقب، وكان أول انتصار لتونس على فرنسا”.

وأضاف: “حلمنا بانتصار تونس وتحقق الحلم، ولكن للأسف لم تترشح، للأسف بعد ضياع فرصتها أمام أستراليا”، مردفا: “نحن مع تونس فائزة أو خاسرة، (على الأقل يعرفوا يفرحوا كويس)”.

وتابع العلاقي: “بعض الليبين الذين يعانون الهزيمة في أنفسهم يشككون في فوز تونس على فرنسا بمبررات واهية، إنها عقدة النقص تجاه الآخر”.