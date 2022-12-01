السنوسي إسماعيل: شكيل ملتقى حوار جديد سيكسر الجمود السياسي

وقع المرشح للانتخابات البرلمانية، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل الشريف، على اتفاق لإعادة تشكيل ملتقى الحوار السياسي للخروج من الأزمة الحالية.

وقال الشريف أنّ تشكيل ملتقى حوار جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة سيساهم في كسر الجمود الحاصل في الأزمة الحالية، ويعزز فرصة إنجاز تسوية سياسية لغرض التوافق على المسار التنفيذي بتوحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد مجالس إدارات المؤسسات السيادية والمسار الدستوري.

وأشار الشريف أنّ هذه الخطوة ستزيد من فرصة التوافق على قاعدة دستورية، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.