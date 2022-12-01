ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 December, 2022

أكّد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في تصريح إعلامي مشترك، مع رئيسة الحكومة خلال زيارته إلى تونس، أنّ النقاشات “أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة”.

ونقلا عن راديو موزاييك ، فقد أعلن الدبيبة الاتّفاق على خلاص كافة الديون التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها.

كما تمّ الاتّفاق على توحيد الإجراءات الديوانية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في راس الجدير وإلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين. وكشف وجود 56 شركة مقاولات تونسية في ليبيا ويأمل أن يرتفع العدد.

وتمّ أيضا الاتّفاق على دراسة المشكلة المتعلّقة بتشابه الأسماء الخاصّة بالليبيين وتوضيح الأمر من خلال التعاون الأمني المشترك.

وأضاف أنّه تمّ الاتّفاق على مراجعة بعض الأحكام القضائيّة في تونس ضدّ الليبيين والتي لم تستكمل كافة الأطوار، حسب قوله.

وكذلك، عبّر دبيبة عن أمله في تفعيل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وأضاف أنّه سيتم قريبا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في طرابلس، وسيتم خلالها تقييم مدى التقدم في إنجاز ما تمّ الاتّفاق عليه خلال هذه الزيارة.

وأشاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة على عراقة العلاقة بين البلدين والشعبين، مؤكّدا أنّه لا يمكن أن تفصلهم حدود أو مشاكل أو العراقيل.