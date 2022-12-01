الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس وتدشين خط بحري بينهما

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اتفقت كل من حكومة الوحدة والحكومة التونسية على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وربط المطارات الليبية والتونسية، إضافة إلى تهيئة معبر راس أجدير الحدودي وتدشين مسارات جديدة بالمعبر.

ووقع وزير المواصلات بالحكومة الليبية، محمد الشهوبي، مع نظيره وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، وقع اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، وربط المطارات الليبية والتونسية.

وتضمنت الاتفاقية، بحسب حكومة الوحدة، على تهيئة معبر رأس جدير وتدشين مسارات جديدة به، والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين.

من جانبها قالت وزارة النقل التونسية إن الجانبان بحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثنائي المنعقد مؤخرا بطرابلس بينهما والمتعلقة بتعزيز الربط البري والبحري والجوي بين تونس وليبيا.

وذكرت أنه تم الاتفاق أمس الأربعاء على تحسين ظروف عبور المواطنين والبضائع عبر المعابر الحدودية البرية وخاصة معبر راس جدير وتشغيل خطوط بحرية بين موانئ البلدين وتعزيز الربط الجوي بين المطارات الليبية والمطارات الداخلية التونسية.