ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الحكومة التركية عبارة عن “بلطجة”.

اوحيدة أشار في تصريح لقناة “فيراير” إلى أن الحكومات التي تتعامل معها “عميلة”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لن يعترف بالاتفاقية الليبية التركية.

واعتبر بأن تركيا لن تهنأ بتواجدها في ليبيا.

