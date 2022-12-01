الارصاد: تكاثر للسحب وامطار خفيفة بهـــذه المناطق اليوم ..وطقس دافئ الايام القادمة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب من حين لأخر نهار هذا اليوم علي المنطقة الممتدة من (بنغازى الى شحات) وبعض مناطق (الشمال الغربي) قد يتخللها أمطار خفيفة.

ووفقا للتقرير الطقس يميل للاستقرار على باقى مناطق البلاد و درجات الحرارة القصوى تترواح مابين (15-24) مْ على اغلب المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير خلال الايام القادمة تمييل درجات الحرارة الى الدفء نهارا على كافة مناطق البلاد.

والله أعلـــــــم.