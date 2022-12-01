الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس

أخبار ليبيا 24

وقع وزير المواصلات بالحكومة الليبية، محمد الشهوبي، مع نظيره وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، على اتفاقية تتضمن زيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، وربط المطارات الليبية والتونسية.

وتضمنت الاتفاقية، بحسب حكومة الوحدة، على تهيئة معبر رأس جدير وتدشين مسارات جديدة به، والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثنائي المنعقد مؤخرا بطرابلس بينهما والمتعلقة بتعزيز الربط البري والبحري والجوي بين تونس وليبيا.

كما بحث الجانبان في تونس أمس الأربعاء تحسين ظروف عبور مواطني البلدين الشقيقين والبضائع عبر المعابر الحدودية البرية وخاصة معبر راس جدير وتشغيل خطوط بحرية بين موانئ البلدين وتعزيز الربط الجوي بين المطارات الليبية والمطارات الداخلية التونسية.

وقالت وزارة النقل التونسية، إن الطرفان أبديا حرصهما على التعاون من أجل تعزير فرص الاستثمار بالعمق الأفريقي، وذلك من خلال الربط الجوي على مستوى بلدانها.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران المدني والنقل البري والحديدي.

وقالت إنه تم وضع تصور عملي مشترك لإحداث محطة مينائية للأمن الغذائي لمعالجة وخزن المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة وتدعيم خطوط النقل العمومي المنتظم بين البلدين.