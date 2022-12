ليبيا – أكد عميد بلدية صرمان عبد المجيد بو نتيشة أن نتائج العينات التي أرسلها النائب العام لألمانيا، خلصت إلى وجود مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة في مصنع للدقيق تابع للدولة بالمدينة، إضافة إلى مخبزَين اثنين.

بو نتيشة أوضح وفقًا لمنصة “فواصل” أن الحرس البلدي أغلق المصنع والمخبزين بأمر من النائب العام، وأحال العاملين فيها للتحقيق.

