استمرار هطول الأمطار على ليبيا ودرجات الحرارة تميل للدفء نهارا الأيام القادمة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الخفيفة نتيجة تكاثر السحب من حين لآخر على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى شحات وبعض مناطق الشمال الغربي.

وذكر المركز، أن الطقس يميل للاستقرار على باقي مناطق البلاد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-24) مئوية على أغلب المناطق.

وقال المركز، في نشرته، إن من المتوقع، خلال الأيام القادمة، أن تميل درجات الحرارة إلى الدفء نهارا على كافة مناطق البلاد.

وشهدت ليبيا خلال هذا الأسبوع سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى حدوث سيول جارفة وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية، ما دفع عدد من البلديات في غرب البلاد إلى تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية.