السلامي: تقاطعات دولية وإقليمية تعرقل حل الأزمة الليبية

أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الزيتونة، مسعود السلامي، أن التقاطعات الدولية والإقليمية تعرقل إيجاد رؤية واضحة للبعثة الأممية لحل الأزمة الليبية.

ورأى السلامي، في تصريحات له؛ أن اللقاء بين سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي ووزير الخارجية المصرية سامح شكري، يكشف عن أن هناك رؤية متطابقة بأن يكون هناك جهود دولية لحل للأزمة الليبية ودور فاعل للبعثة الأممية.

وقال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يريدان الاستمرار في السلطة، وهناك نوع من المراوغة منهما، وفق وصفه.