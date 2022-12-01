النائب العام يأمر مدير عيادات “تندميرة” لاتهامه باختلاس 5 ملايين دينار

أمر رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، بحبس القائم على إدارة العيادات المجمعة “تندميرة” وأعضاء لجنة العطاءات احتياطياً على ذمة التحقيقات معهم بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم تمس حرمة المال العام.

‎وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهمين احتالوا على الدولة؛ لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند تنفيذ عقد توريد بتآمرهم مع مفوَّض أداة التنفيذ المتعاقد معها.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين وضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها 4 ملايين و990 ألف دينار.