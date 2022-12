ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول إحالة مجلس النواب أسماء سبعة مرشحين للمناصب السيادية لمجلس الدولة الذي سيختار بدوره ثلاثة مرشحين فقط من بينهم ويعيدهم لمجلس النواب للموافقة على الاختيار.

الصول اعتبر في تصريح لشبكة “لام” أن عدم اتفاق الليبيين على المناصب السيادية يحول دون تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ورأى أن ما وصفها بـ”إمبراطورية” الكبير لن تنتهي إلا باتفاق الليبيين على اختيار محافظ جديد أو بإشارة من المجتمع الدولي أو الدول المساندة للكبير، على حد تعبيره.

Shares

The post الصول: إمبراطورية الكبير لن تنتهي إلا باتفاق الليبيين أو بإشارة من المجتمع الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية