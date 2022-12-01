الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في ليبيا بلغ 908 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 908 مليون قدم مكعب خلال الـ24 الساعة الماضية.

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال بيان رسمي أصدرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، توزيع استهلاك الغاز الطبيعي بالبلاد، حيث جاء بواقع 667 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و144 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و79 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و18 مليون قدم لمصانع الإسمنت

وأضافت المؤسسة في بيانها، أن إنتاج المكثفات بلغ 40 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت مساء الأربعاء، عن أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و192 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.