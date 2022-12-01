مهندس ليبي من طبرق يتحصل على جائزة أفضل طالب دراسات عليا في نظم المعلومات بجامعة بريطانية

أخبار ليبيا 24-خاص

تحصل، أحد موفدي شركة الخليج العربي للنفط، على جائزة أفضل خريج دراسات عليا لعام 2021 / 2022 في جامعة “دي مونتفورت” في مدينة ليستر البريطانية.

وهنأت الجامعة الطالب “محمد الشريف عبدالعزيز القري” وهو من مستخدمي ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط، بحصوله على “جائزة الطالب في نظم المعلومات” وسط أكثر من طالب مشارك من عدد من الدول على مستوى العالم.

وقال القري (46 عاما)، لأخبار ليبيا 24، إنه تعين بوحدة التخطيط بمنسقة الصيانة بمرسى الحريقة عام 1994، وتخرج من جامعة بنغازي الأهلية عام 2010، تخصص هندسة برمجيات .

وأضاف القري، أنه أوفد للدراسة بالمملكة المتحدة، عن طريق شركة الخليج العربي للنفط، ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط عام 2018 لدراسة الماجستير في بريطانيا عام 2018 تخصص حوسبة الكترونية في جامعة (دي مونتفورت) لمدة 14 شهرًا .

وقال القري، “تحصلت على درجة الماجستير في الحوسبة الالكترونية بتفوق بمشاركة طلاب من أكثر من 15 دولة، ونلت جائزة الترتيب الأول وأفضل طالب لعام 2021 / 2022 “.

وأضاف، “منحتني الجامعة شهادة للدراسات العليا وتم دعوتي لحفل التكريم ومنحي الشهادة في الثالث عشر من شهر فبراير من العام القادم 2023”.

ووجه القري، الشكر إلى شركة الخليج والمؤسسة الوطنية للنفط ومنسقة الصيانة وإدارة الصيانة لوقوفها معه وإيفاده للدراسة بالخارج .

وقال، “كما أوجه الشكر لكل من دعمني لكي اتحصل على هذا الشرف الذي يمثلني ويمثل شركة الخليج العربي للنفط، ويمثل كل الليبيين”.