بوراص: نحتاج من مجلسي النواب والدولة حلولا أكثر إقناعا

حثت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على الابتعاد عن تقديم الحلول المشروطة وتأزيم المشهد في لقائهما المرتقب.

وقالت بوراص في تصريحات صحفية: “نحتاج من مجلسي النواب والدولة الاستشاري حلولا أكثر إقناعا لإنقاذ العملية السياسية واستيعاب المشهد والواقع الليبي ورغبة الليبيين في إنهاء أزمة الشرعية وتحقيق الاستقرار والعدالة الاقتصادية والأمنية والدستورية”.

وأضافت النائبة: “علينا أن نعطي الأهمية لكل الحوارات السلمية بين أي طرفين للمحافظة على وقف إطلاق النار وعلى ما تبقى من تماسك في بعض المؤسسات”.

وتابعت بوراص: “يجب ألا نغفل عن مفاجآت اللحظة الأخيرة التي ليست أمرًا غريبًا عن رئيسي مجلس النواب والدولة في نهاية كل حوار، وخاصة أن الحوارات بينهما لا زالت تدار خارج حدود الأراضي الليبية، وهذا مؤشر على انهيار الحوار في أي لحظة”.