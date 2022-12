شلبي: سيف الإسلام لا يزال يتمتع بقاعدته الشعبية ذاتها كونه بعيدًا نسبيًا عن صناعة القرار

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي الـ 3 ملايين ليبي والمسجلين لدى سجل الناخبين بـ” الخاسر الأكبر” بسبب تدني مستويات الخدمات المعيشة المقدمة لهم، وتعرضهم للأزمات والضغوط.

شلبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي كافة، يمكن وضعهم في قائمة الخاسرين بسبب تأجيل الاستحقاق، وخصوصًا الأسماء البارزة من بينهم: عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاآغا، والمشير خليفة حفتر؛ لكنه رأى أن شعبيتهم تراجعت بسبب تحميل المواطنين لهم المسؤولية عن كل الإخفاقات والأزمات التي يعيشونها.

وذهب إلى أن سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قد يمثل الاستثناء بين الأسماء المعروفة، وربما لا يزال يتمتع بقاعدته الشعبية ذاتها، كونه بعيدًا نسبيًا عن صناعة القرار.

أما فيما يتعلق بالمستفيدين من التأجيل، فذهب شلبي إلى أن الدول التي عمقت من وجودها بالمشهد الليبي، تعد في مقدمة هؤلاء، كأقطاب الصراع الراهن في أوكرانيا.

شلبي ختم تصريحه بالقول: “إن الليبيين بحاجة لحوار مجتمعي موسع، تغلب فيه المصلحة الوطنية”.

