الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الخميس 

طرابلس 01 ديسمبر 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية أن تتكاثر السحب من حين لأخر نهار هذا اليوم، على المنطقة الممتدة من (بنغازى إلى شحات)، وبعض مناطق (الشمال الغربي) قد يتخللها أمطار خفيفة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع، أن الطقس يميل للاستقرار على باقى مناطق البلاد و درجات الحرارة القصوى تترواح مابين (15-24) مْ على أغلب المناطق، وتميل خلال الأيام القادمة درجات الحرارة إلى الدفء نهارا على كافة مناطق البلاد. (وال _ طرابلس)

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