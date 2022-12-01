ليبيا.. طقس مائل إلى الدفء ودرجات الحرارة تصل لـ 25 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يميل الطقس إلى الاستقرار على معظم مناطق البلاد، وتميل درجات الحرارة إلى الدفء نهارا خلال الأيام المقبلة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و25 درجة مئوية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب، تتكاثر هذا الصباح مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتنقشع السحب تدريجيا من ظهر اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتميل إلى الدفء خلال اليومين المقبلين.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم وصباح الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى شحات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وظهور ضباب الليلة وصباح الغد على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.